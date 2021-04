Actualidade

A Comissão Europeia assumiu hoje descontentamento com o tratamento diplomático reservado à presidente Von der Leyen na reunião de quarta-feira em Ancara, na qual só os presidentes da Turquia e do Conselho Europeu tiveram direito a cadeiras.

As imagens de vídeo da chegada de Ursula von der Leyen e de Charles Michel ao palácio presidencial para o encontro com o Presidente Recep Tayyip Erdogan mostram a presidente da Comissão a expressar a sua surpresa com o lugar que lhe foi reservado, num sofá lateral - diante do chefe da diplomacia turca -, enquanto os dois líderes masculinos se sentavam em cadeiras situadas na zona nobre do salão, enquadradas pelas bandeiras da Turquia e da UE.

Muito comentado nas redes sociais, este incidente, já por muitos designado ironicamente como 'sofagate', dominou a conferência de imprensa diária de hoje da Comissão Europeia, em Bruxelas, com o porta-voz Eric Mamer a admitir que "a presidente claramente ficou surpreendida, como se pode constatar no vídeo, mas preferiu colocar a substância à frente do protocolo ou da forma", o que considerou ter sido "a atitude correta".