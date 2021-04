Actualidade

O Fundo Europeu de Investimento (FEI) e o Millennium bcp vão apoiar as PME portuguesas com um financiamento de cerca de 1,2 mil milhões de euros para mitigar os efeitos da crise pandémica de covid-19, foi hoje divulgado.

Nesse sentido, foram hoje assinados dois contratos entre o FEI e o Millennium bcp ao abrigo do Fundo de Garantia Pan-Europeu (EGF), uma linha de financiamento com garantia "uncapped" até 527 milhões de euros e outro com garantia "capped" até 650 milhões de euros, refere o Millennium bcp em comunicado.

O EGF está operacional desde outubro e foi aprovado pelo Conselho Europeu como parte integrante de um pacote de medidas de resposta da União Europeia (UE) ao impacto económico causado pela covid-19.