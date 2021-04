FMI/Previsões

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que o défice das contas públicas nacionais se situe nos 5% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano e que a dívida pública fique nos 131,4%, segundo projeções hoje divulgadas.

Os números hoje conhecidos para o défice através do Monitor Orçamental, elaborado pela divisão do FMI presidida pelo antigo ministro das Finanças português Vítor Gaspar, ficam apenas abaixo das previsões da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), que em dezembro apontava para 6,3%.

A última entidade a divulgar as suas previsões foi o Conselho das Finanças Públicas (CFP), que apontou no final de março para um défice de 4,1% do PIB, e a última projeção oficial do Governo, datada da altura da apresentação do Orçamento do Estado para 2021 (outubro), apontava para 4,3%.