O secretário-geral nas Nações Unidas disse hoje que é preciso garantir que as lições do genocídio no Ruanda foram aprendidas e que a história não se repete, numa mensagem para assinalar os 27 anos do início do massacre.

"Ao juntarmo-nos em solidariedade com o povo do Ruanda, temos de olhar com atenção para o mundo de hoje e garantir que acatamos as lições de há 27 anos", disse António Guterres, considerando que "aqueles dias de 1994 permanecem na consciência coletiva entre os mais horríveis da história humana recente".

O genocídio do Ruanda teve início a 07 de abril de 1994 após os assassínios, no dia anterior, dos então presidentes do Ruanda, Juvénal Habyarimana (Hutu), e do Burundi, Cyprien Ntaryamira (Hutu), quando o avião em que viajavam foi abatido sobre Kigali.