Actualidade

O programa municipal Cultura em Expansão, promovido pela Câmara do Porto, tem a partir de hoje um novo 'website' que servirá de plataforma de difusão da programação, espetáculos 'online' e de acervo de informação sobre edições anteriores.

Com uma nova expressão 'online', o novo 'website' - www.culturaemexpansao.pt - vai disponibilizar uma série de propostas dirigidas a diferentes públicos, apresentando três espetáculos inicialmente programados para o ano de 2020, mas que não se realizaram como consequência das restrições causadas pela pandemia, refere a autarquia em comunicado.

Revisita ainda "Cortes do Porto", de Rui Catalão, apresentado no Passos Manuel em dezembro do ano passado, e a estreia de "Memoratório... do usado e preservado Grupo Musical de Miragaia", adaptado agora a um formato online.