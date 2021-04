Covid-19

A lista de espera para primeira consulta de apoio à fertilidade no Serviço Nacional de Saúde caiu 16,2% entre março e setembro de 2020 devido à diminuição de procura por causa da pandemia de covid-19, segundo dados hoje avançados.

"O valor observado na lista de espera para primeira consulta era no final de março de 2020 de 2.940 beneficiárias e, em final de setembro de 2020, era de 2.465", avançou o secretário de Estado Adjunto e da Saúde numa audição, por videoconferência, na Comissão de Saúde requerida pelo PCP para discussão sobre os atrasos no acesso aos tratamentos de procriação medicamente assistida (PMA) e as medidas para os recuperar".

Citando fontes oficiais, António Lacerda Sales afirmou, em resposta aos deputados sobre as listas de espera, que existiu uma diminuição de 475 beneficiários neste período (-16,2%).