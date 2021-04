Moçambique/Ataques

O analista Bulama Bukarti defendeu hoje que o norte de Moçambique precisa de uma intervenção internacional "urgente" de forças militares de países vizinhos ou de uma grande ofensiva apoiada pelos Estados Unidos para derrotar os grupos terroristas armados.

"Há necessidade de uma intervenção militar para conter a violência. Também temos de abordar as causas subjacentes, que são as circunstâncias socioeconómicas no terreno. Mas é óbvio que o Governo moçambicano está a ter dificuldades para controlar a situação", afirmou hoje à Lusa o especialista em questões da África subsaariana do Instituto Tony Blair (TBI).

Conhecedor do extremismo islâmico em África, em particular da história do grupo Boko Haram, a organização 'jihadista' estabelecida no nordeste da Nigéria que alastrou para o Chade, Níger e norte dos Camarões, Bukarti publicou no ano passado, em coautoria com Sandun Munasinghe, um estudo sobre a situação em Moçambique.