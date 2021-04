Actualidade

O concurso público internacional para a construção e concessão do novo terminal de contentores do Porto de Sines, o Terminal Vasco da Gama, encerrou na terça-feira "sem propostas", revelou hoje o presidente da administração portuária.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do conselho de administração do Porto de Sines (Setúbal), José Luís Cacho, disse que o resultado do concurso internacional "não foi favorável" e que terminou "sem qualquer proposta" de investimento.

"Não nos podemos esquecer que este é um investimento totalmente privado, que necessita de um contexto económico estável e favorável para poder avançar", realçou o administrador.