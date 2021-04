Covid-19

As farmácias gregas estão hoje a receber os testes anti-covid-19 que o Governo grego vai oferecer a todos os cidadãos uma vez por semana como forma de combater o aumento de casos de coronavírus e de hospitalizações.

A medida do Governo grego foi anunciada poucos dias depois de uma medida semelhante do Reino Unido, que decidiu, na segunda-feira, atribuir gratuitamente testes de rotina duas vezes por semana para impedir novos surtos da infeção numa altura em que o país está a sair de um confinamento nacional.

Na Grécia, a prioridade para distribuição dos testes em casa vai ser dada a professores e alunos do ensino secundário com idades entre os 16 e os 18 anos, já que as autoridades estão a planear a reabertura de escolas.