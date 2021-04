Actualidade

As autoridades marítimas norueguesas adiaram hoje para quinta-feira as tentativas de reboque de um cargueiro holandês que está à deriva há dois dias no Mar da Noruega, devido às más condições meteorológicas, foi anunciado.

Inicialmente, as operações para rebocar o cargueiro Eemslift Hendrika deveriam ocorrer na manhã de hoje, mas a operação foi transferida para o período da tarde.

As autoridades anunciaram, posteriormente, que as operações seriam adiadas para a manhã de quinta-feira devido ao mau tempo.