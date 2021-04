Covid-19

Cerca de 13% do efetivo da PSP esteve infetado com covid-19 e, na primeira quinzena de março, registou-se a morte de um polícia, segundo o último relatório do estado de emergência feito pelo Governo.

O documento, referente ao período de 02 a 16 de março e entregue na Assembleia da República, indica que a evolução do número de infetados na Polícia de Segurança Pública corresponde "à evolução na população em geral", totalizando 2.705 profissionais (13,2% do efetivo) que estiveram ou estão infetados, apesar das medidas profiláticas adotadas, designadamente, no atendimento ao público e no uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual.

O relatório realizado pela Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência, coordenada pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, sublinha também que, entre 02 e 16 de março, ocorreu a morte por covid-19 de um agente do comando distrital de Coimbra.