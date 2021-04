Actualidade

O primeiro-ministro anunciou hoje uma parceria entre a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e a Continental, em Vila Real, para o desenvolvimento da "fábrica do futuro", destacando o trabalho em conjunto para vencer o desafio da recuperação.

António Costa, que falava durante uma visita à UTAD, referiu que foi aprovado, no âmbito do COMPETE, o "financiamento de uma parceria da universidade com a Continental, que vai permitir o desenvolvimento de uma outra área de investigação fundamental para o futuro, que é o desenvolvimento do projeto da Continental quanto à produção da fábrica do futuro".

"Uma fábrica assente no desenvolvimento de antenas fundamentais para automação da própria fábrica", salientou o governante.