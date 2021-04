Covid-19

O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, apelou hoje à população para uma vacinação sem receios contra a covid-19, pouco depois de ser imunizado, na Praia, com a primeira dose da vacina da AstraZeneca.

"São uns segundos, não custa nada. E eu, como Presidente da República e como cidadão cabo-verdiano, apelo a todos os cabo-verdianos que quando for a usa vez tomem a vacina com confiança, com esperança, porque só assim é que conseguimos vencer esta epidemia", afirmou, em declarações aos jornalistas, depois de receber a vacina no Centro de Saúde de Tira Chapéu, cidade da Praia.

Apesar das recorrentes dúvidas sobre segurança da vacina da AstraZeneca, Jorge Carlos Fonseca, 70 anos, afastou receios e garantiu que dentro de três meses está de volta para a segunda dose.