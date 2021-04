Covid-19

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) reiterou hoje que os apoios disponíveis para o setor "não são suficientes", defendendo medidas como a amortização em 10 anos das moratórias bancárias e a redução temporária do IVA.

"Sendo certo que reconhecemos o esforço do Governo no sentido de apoiar o tecido empresarial [com as moratórias], é manifestamente insuficiente. As moratórias não são fundos perdidos, as linhas covid não são subvenções. Sabemos que não vai haver capacidade de solver responsabilidades futuras", afirmou o 1.º vice-presidente da AHRESP durante uma audição na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, conjunta com a Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia e do processo de recuperação económica e social.

Reconhecendo que, "por exigências da EBA [Autoridade Bancária Europeia], as moratórias não vão ser arrastadas por muito mais tempo", Carlos Moura disse que "o setor bancário também está preocupado com as imparidades que podem ocorrer, porque toda a gente tem a consciência que não vai ser possível corresponder àquilo que deixou de pagar".