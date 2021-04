Bielorrússia

A oposição bielorrussa no exílio propôs hoje ao Presidente, Alexander Lukashenko, o início de negociações para encontrar uma solução para a crise política no país iniciada na sequência das eleições presidenciais de agosto de 2020.

"Não colocamos nenhuma condição (...). Tanto pode ser com Alexander Lukashenko como com os seus representantes", assinalou Svetlana Tikhanovskaya, a líder da oposição no exílio, no seu canal do Telegram.

As negociações devem ser precedidas de consultas políticas para estabelecer a agenda das conversações entre a oposição e as autoridades da antiga república soviética, quando permanecem as acusações de fraude eleitoral nas presidenciais que reelegeram Lukashenko, no poder desde 1994.