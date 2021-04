Covid-19

Cerca de 4.000 pessoas já foram vacinadas em Cabo Verde com a primeira dose da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca e da Pfizer, sem registo de qualquer ocorrência, disse hoje à Lusa o Diretor Nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto.

De acordo com o responsável, até 05 de abril já foram vacinados 3.496 profissionais de saúde, equivalente a 82% do previsto no plano de vacinação para este setor em Cabo Verde, os primeiros a serem vacinados, desde 19 de março.

Nos últimos dias, acrescentou, o plano de vacinação já abrangeu 267 elementos da Proteção Civil e Bombeiros e 230 pessoas com idade acima de 60 anos, ainda dentro dos grupos prioritários.