Covid-19

O concelho de Vila Franca do Campo, em São Miguel, vai subir às 00:00 de quinta-feira para o nível de Alto Risco de contágio, uma medida antecipada pela Autoridade de Saúde tendo em conta a evolução de casos.

"Metade dos casos novos de hoje em São Miguel são em Vila Franca, o que merece também uma atenção particular, o que fez com que a Autoridade Regional de Saúde determinasse antecipar as medidas de risco adequadas à situação do concelho para as 00:00 (01:00 em Lisboa) de quinta-feira", afirmou hoje o secretário regional da Saúde, em declarações à agência Lusa.

Clélio Meneses falava à margem de uma visita ao Centro de Saúde da Ribeira Grande, integrada numa deslocação à ilha de São Miguel, no âmbito do Dia Mundial da Saúde.