Covid-19

O Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, afirmou hoje que é preciso um reforço efetivo da fiscalização às medidas de prevenção à transmissão da covid-19, e não apenas o seu anúncio, devido ao aumento de casos da doença.

"As autoridades competentes devem fiscalizar e fazer cumprir as regras que são estabelecidas, porque não vale a pena apenas fazer anúncios de medidas. É preciso que, anunciando as medidas, elas sejam efetivamente cumpridas. E para tanto deve haver fiscalização efetiva do cumprimento dessas regras", afirmou o chefe de Estado.

Em declarações aos jornalistas na Praia, depois de receber a primeira dose da vacina contra a covid-19, o Presidente voltou a alertar, pela segunda vez no espaço de uma semana, para a necessidade de cumprimento das regras, tendo em conta o aumento de casos e o visível relaxamento da população na aplicação de medidas de proteção à doença, como nas aglomerações e no uso obrigatório de máscara, precisamente quando o país já cumpre uma semana de campanha eleitoral para as eleições legislativas de 18 de abril.