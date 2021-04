Actualidade

Os pescadores da região Norte decidiram hoje prolongar até sexta-feira a paragem da atividade, iniciada às 00:00, como sinal de protesto pela "fiscalização excessiva" que dizem estar a ser alvo por parte das autoridades.

A decisão foi tomada esta tarde, no final de uma reunião com a secretária de Estado das Pescas, na Póvoa de Varzim, distrito do Porto, na qual o problema esteve a ser debatido com associações do setor e entidades estatais.

Deste encontro ficou estabelecido que as inspeções que têm sido feitas pela Unidade de Controlo Costeiro da GNR, no âmbito de questões laborais, e que estão a desagradar os pescadores, ficarão suspensas até, pelo menos, sexta-feira, dia em que haverá uma reunião entre todas as partes, em Lisboa.