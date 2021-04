Autárquicas

O coordenador autárquico do PSD, José Silvano, defendeu hoje que Suzana Garcia é a "candidata mais indicada para ganhar" a Câmara Municipal de Amadora, considerando que as suas posições públicas não põem em causa os valores sociais-democratas.

Na apresentação de mais 53 candidatos autárquicos, a escolha para a Amadora da advogada e ex-comentadora televisiva dominou a conferência de imprensa, com José Silvano a referir que a independente foi proposta pela concelhia da Amadora, aprovada pela distrital de Lisboa e foi homologada "por unanimidade" pela Comissão Política Nacional.

"O PSD é um partido onde cabem todos, desde que não ponham em causa os valores essenciais da social-democracia. Convivemos bem com a diferença de opiniões e não condenamos ninguém por delito de opinião", começou por dizer, acrescentando que a direção do partido analisou as posições públicas de Suzana Garcia.