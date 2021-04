Actualidade

A Agência Espacial Europeia (ESA) planeia discutir em Portugal, com os estados-membros da União Europeia (UE), as linhas orientadoras sobre o caminho a seguir pelo programa espacial, anunciou hoje o diretor-geral da ESA, Josef Aschbacher.

A ESA irá realizar uma reunião interministerial que, disse hoje Josef Aschbacher, "provavelmente terá lugar em Portugal, no final deste ano, em Lisboa ou outra cidade, para preparar a Cimeira Espacial", prevista para 2022.

O diretor-geral da ESA defendeu - durante uma conferência de imprensa virtual, a partir de Paris, onde apresentou as linhas gerais da Agenda 2025 da agência espacial - que "a Europa tem de fazer um debate sério onde quer estar nos próximos 15 anos em termos económicos, de valor e de impacto no espaço" e propôs que essa discussão seja feita "a alto nível, idealmente com os chefes de Estado, para discutir quais são as ambições, as prioridades para a Europa no espaço".