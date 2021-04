Moçambique/Ataques

O presidente do instituto Camões, João Ribeiro de Almeida, disse hoje que o próximo programa de cooperação com Moçambique, a assinar até final do ano, deverá ser marcado pela crise em Cabo Delgado, defendendo o reforço da ajuda.

"Vamos começar a negociar o programa estratégico de cooperação com Moçambique para os próximos cinco anos e não poderemos ficar, obviamente, alheios ao que se está a passar [em Cabo Delgado], quer na vertente humanitária quer na vertente da ajuda ao desenvolvimento", disse João Ribeiro de Almeida.

O presidente do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, que falava hoje perante os deputados da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas da Assembleia da República, adiantou que Portugal está a recolher junto das autoridades moçambicanas informações sobre o que serão as suas prioridades, conjugando-as depois com as prioridades portuguesas de apoio à saúde e educação.