Covid-19

O Reino Unido registou 45 mortes e 2.763 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, divulgou hoje o Governo britânico, que continua confiante na imunização de adultos até final de julho, apesar de problemas com a vacina AstraZeneca.

"Estamos no caminho certo para dar uma primeira dose a todos os adultos até ao fim do julho", afirmou o ministro da Saúde, Matt Hancock, após o Governo declarar que iria seguir a recomendação para oferecer uma vacina alternativa à AstraZeneca aos adultos entre 18 e 29 anos.

O conselho do Comité Conjunto de Vacinação e Imunização [Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI] foi emitido após o regulador Agência de Medicamentos britânica (MHRA) ter confirmado indícios de efeitos secundários "extremamente raros" em 79 pessoas, das quais 19 morreram.