Covid-19

O secretário-geral do PCP acusou hoje o Governo de não assumir a necessidade de recorrer a outras vacinas, para fazer face aos atrasos na entrega das que já foram adquiridas pela União Europeia.

"O Governo não é capaz de assumir a necessidade do recurso a uma diversidade dessas vacinas", disse Jerónimo de Sousa durante uma visita ao Centro de Vacinação instalado no Pavilhão Portugal, Cultura e Recreio, na Arrentela, no concelho do Seixal.