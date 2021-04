Actualidade

O Governo garantiu hoje que os operadores de comunicação vão manter os atuais salários ao serem integrados nos quadros da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, considerando que fica "claramente resolvido" um processo com mais de 20 anos.

A pedido do PSD, os secretários de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, e da Administração Pública, José Couto, foram ouvidos no parlamento sobre o processo de integração na função pública dos operadores de comunicações das salas de gestão de emergências dos comandos distritais e nacional da proteção civil.

Estes cerca de 300 operadores, alguns deles a trabalhar com vínculos precários há mais de 20 anos, vão ser integrados na função pública no âmbito do PREVPAP (programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na Administração Pública).