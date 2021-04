Covid-19

A ministra da Saúde angolana reiterou hoje o apelo para que as pessoas elegíveis neste momento adiram à campanha de vacinação contra a covid-19, que decorre no país com a vacina da AstraZeneca.

Sílvia Lucutuca, que falava aos jornalistas à margem da apresentação de uma declaração para assinalar o Dia Mundial da Saúde, reagia à conclusão do Comité de Avaliação de Risco em Fármaco-vigilância (PRAC, sigla em inglês) sobre uma possível ligação da vacina AstraZeneca e problemas de formação de coágulos sanguíneos.

"Continuamos a reiterar aqui que a vacina é segura e que salva vidas. Não há nenhum medicamento inócuo e que nós temos sempre que avaliar os riscos e benefícios, e, neste caso em particular da covid-19, a falta de uma dose de vacina ou de duas doses, no caso específico da AstraZeneca, pode-se incorrer num custo incalculável, que é a perda de vidas", referiu a ministra.