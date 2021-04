Covid-19

A Itália registou 627 mortes associados à doença covid-19 nas últimas 24 horas, o pior registo desde o passado dia 05 de janeiro (649), informou hoje o Ministério da Saúde italiano.

Trata-se de um aumento expressivo face aos indicadores divulgados nos últimos dois dias: 296 mortes na segunda-feira e 421 na terça-feira.

Com os dados divulgados hoje, o número total de mortes recenseadas no território italiano desde o início da crise pandémica, em fevereiro de 2020, situa-se agora nos 112.374, de acordo com a mesma fonte.