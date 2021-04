FMI/Previsões

A ministra das Finanças de Angola disse hoje que várias vezes teve de dizer aos banqueiros comerciais para se acalmarem porque a prioridade do país é o financiamento em termos concessionais, abaixo das taxas do mercado.

"Recebemos muitas propostas dos bancos comerciais para financiar projetos específicos, e a nossa iniciativa é dizer para se acalmarem, porque a prioridade é o setor privado o investimento direto, queremos tirar o pé do acelerador relativamente às linhas de financiamento", disse Vera Daves durante uma conversa com o presidente do Banco Mundial, que decorreu esta tarde em formato virtual a partir de Washington, no âmbito dos Encontros da Primavera organizados em conjunto com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Abrindo o painel sobre 'Repensar a Dívida: Financiando o Futuro numa crise', Vera Daves disse que "os bancos comerciais ainda estão interessados em dar financiamento a Angola, mas Angola quer evoluir para uma estratégia de combinação de fundos do setor privado e fundos concessionais", ou seja, abaixo das taxas de juro praticadas pelo mercado.