A diretora executiva do Fundo Monetário Internacional disse hoje que a nova alocação de Direitos Especiais de Saque (DES), no valor de 650 mil milhões de dólares, deverá chegar aos países em meados de agosto.

"Depois do anúncio do G20, o sinal de confiança está enviado, falta a execução prudente, precisamos de enviar um relatório para o conselho de administração, depois fazer a votação e temos de ter medidas internas colocadas em prática para a alocação ser uma realidade, e tendo em conta o exemplo de 2009, a história mostra que demora três ou quatro meses, portanto o prazo de meio de agosto é apertado, mas é realista", disse Kristalina Georgieva.

Falando durante uma conferência de imprensa que decorreu esta tarde a partir de Washington, a sede do FMI, no âmbito dos Encontros da Primavera, organizados em conjunto com o Banco Mundial, a líder do Fundo disse que o comunicado oficial do G20, divulgado esta tarde, mostrou um grande apoio a este 'aumento de capital' que será distribuído por todos os membros do Fundo em função da sua quota.