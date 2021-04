Actualidade

Autarcas exigiram hoje que o Plano de Ordenamento da Albufeira do Baixo Sabor esteja concluído até ao final de 2021, porque sem este mecanismo, não é possível investir num território "pleno de potencialidades turistas e de biodiversidade".

"É inadmissível que o Plano de Ordenamento da Albufeira do Baixo Sabor esteja atrasado cerca de três anos. Com o Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) à porta, não conseguimos candidatar os nossos projetos, porque ainda não temos o plano aprovado. Isto terá de acontecer até ao final do ano", disse à Lusa o presidente da Associação de Municípios do Baixo Sabor (AMBS), Nuno Gonçalves.

O também presidente da Câmara de Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança, disse que está a ser elaborada " uma versão do Plano de Albufeiras" por uma equipa de especialistas, selecionados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), e que os quatro municípios que integram a AMBS serão depois notificados para saberem o resultado final, para depois se poderem pronunciar sobre o documento.