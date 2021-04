Covid-19

As alterações ao apoio à redução da atividade dos trabalhadores independentes e sócios-gerentes que entram em vigor na quinta-feira vão refletir-se no pagamento de maio, disse hoje fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

"A Segurança Social vai implementar estas alterações, com a consequente adaptação do sistema informático, o que implicará mudanças estruturais", indica à Lusa o gabinete da ministra Ana Mendes Godinho.

"Estas mudanças terão impacto no mês de referência de abril, que é pago em maio", acrescenta a mesma fonte.