Actualidade

O Tribunal de Beja determinou hoje a prisão preventiva do homem detido pela Polícia Judiciária por alegadamente ter seduzido várias mulheres e as ter sujeitado a ofensas corporais graves, revelaram fontes policiais e judiciais.

Segundo as mesmas fontes, contactadas pela agência Lusa, o homem, de 55 anos, foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Beja e vai ficar em prisão preventiva no estabelecimento prisional desta cidade alentejana.

Contudo, "se houver condições, irá para casa", posteriormente, onde ficará em prisão domiciliária, "vigiado por pulseira eletrónica", a aguardar o desenrolar do processo, acrescentaram.