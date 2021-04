Actualidade

A "mudança de modelo operacional" da Danone irá afetar cerca de 160 postos de trabalho do grupo em Espanha e em Portugal, adiantou hoje a empresa em comunicado enviado à Lusa.

Sem revelar quantos destes postos serão em Portugal, a empresa disse que "a mudança de modelo operacional implica uma transformação organizacional que afetará aproximadamente 160 postos de trabalho em Espanha e Portugal".

"Tal como a Danone tem feito ao longo da sua história, fiel à sua transparência e compromisso com o diálogo social, estas mudanças na organização serão realizadas de forma transparente, com diálogo e em acordo com os representantes dos trabalhadores e terão lugar nos próximos meses", garantiu o grupo na mesma nota.