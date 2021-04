Óbito/Jorge Coelho

O presidente da Câmara Municipal de Mangualde, concelho da origem de Jorge Coelho, lamentou hoje à agência Lusa a perda "da maior referência na região" não só em termos políticos, como empresariais.

"Estamos em estado de choque, com grande consternação. Jorge Coelho era a maior referência que tínhamos no nosso concelho. Foi um político maior, um grande gestor, um empresário", disse Elísio Oliveira, numa reação à morte do antigo dirigente socialista e ministro dos governos de António Guterres entre 1995 e 2002.

O autarca de Mangualde destacou o investimento que Jorge Coelho "fez na sua terra, numa queijaria", numa "lógica emotiva" que suplanta a empresarial, "de amor à terra" e que "exprime um profundo sentimento telúrico", homenageando o seu avô e o pastoreio.