Actualidade

O Comité para a Proteção dos Jornalistas (CPJ) apelou hoje às autoridades da Guiné-Bissau para abandonarem a investigação a dois jornalistas da rádio privada Capital FM, alvo de uma queixa-crime por difamação.

"As autoridades da Guiné-Bissau devem abandonar a sua investigação por difamação criminal à rádio Capital FM e aos seus jornalistas e deixar o órgão reportar livremente", afirmou a coordenadora do programa para África do CPJ, Angela Quintal.

"O país deve eliminar as suas obsoletas leis de difamação criminosa e assegurar que existem soluções civis adequadas para tais questões, seguindo a tendência em toda a África e no resto do mundo", acrescentou a responsável.