Óbito/Jorge Coelho

A ministra de Estado e da Presidência lamentou hoje a morte de Jorge Coelho, "uma figura incontornável da política nacional" que em todas as áreas da sua vida mostrou "enorme dedicação e um espírito combativo ímpar".

Em comunicado, Mariana Vieira da Silva "lamenta profundamente a morte do ex-ministro Jorge Coelho, que assumiu a pasta da Presidência do Conselho de Ministros no XIV Governo Constitucional", apresentando sentidas condolências à família e amigos.

Na perspetiva da ministra, "Jorge Coelho é uma figura incontornável da política nacional" e teve ainda "uma carreira ligada igualmente à administração pública", destacando-se também "como dirigente partidário, analista político e empresário, demonstrando sempre, em todas as esferas da sua vida, grande entusiasmo, enorme dedicação e um espírito combativo ímpar".