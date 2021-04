Covid-19

O Brasil superou hoje a marca das 340 mil mortes devido à covid-19 (340.776), após ter somado 3.829 óbitos nas últimas 24 horas, informou hoje o Ministério da Saúde no seu último boletim epidemiológico.

Os números de hoje apenas são superados pelo recorde de 4.195 mortes registado na terça-feira e pelas 3.869 vidas perdidas no passado dia 31 de março no país sul-americano, com 212 milhões de habitantes.

Seguindo a tendência observada ao longo de todo o mês de março, o Brasil continua a ser o país com o maior número de vítimas mortais em 24 horas em todo o mundo.