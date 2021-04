Actualidade

O Japão registou um excedente em conta corrente de 2.920 biliões de ienes (22.390 milhões de euros) em fevereiro, marcando o seu 68.º mês consecutivo com saldo positivo, disse hoje o Governo.

Este valor representa uma descida de 4,7% em relação a fevereiro de 2020 e cerca de cinco vezes mais do que o registado no mês anterior, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério das Finanças do Japão.

A balança comercial japonesa registou em fevereiro um défice de 524.200 milhões de ienes (4.019 milhões de euros), menos 61,6% do que no ano anterior.