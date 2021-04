Covid-19

O Instituto brasileiro Butantan informou na quarta-feira que cumprirá a entrega de 46 milhões de doses da vacina contra a covid-19 Coronavac ao Ministério da Saúde, negando ter paralisado a produção local do imunizante.

Num comunicado enviado à agência Lusa, o Instituto Butantan, vinculado ao estado de São Paulo e que produz no Brasil a vacina do laboratório chinês Sinovac, indicou que o cronograma de entregas do imunizante ao Governo Federal será cumprido.

O comunicado foi emitido na sequência de alguns jornais brasileiros terem noticiado que a produção da Coronavac estava paralisada devido à falta de matéria-prima proveniente da China.