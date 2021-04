Timor-Leste/Cheias

O líder da Fretilin, Mari Alkatiri, defendeu hoje que o Governo timorense deve pedir apoio internacional urgente, mas de forma sistematizada, incluindo um helicóptero militar de carga para poder chegar às populações mais isoladas pelas cheias.

"É preciso pelo menos um helicóptero de carga grande porque há zonas isoladas em vários pontos do país, com estradas cortadas e onde não se consegue fazer chegar abastecimento às populações por via rodoviária", disse à Lusa o secretário-geral da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), maior partido do Governo.

O responsável timorense disse que o Governo deveria já ter declarado formalmente o estado de calamidade para melhor receber apoios, tanto nacionais como internacionais, e garantir que esse processo é célere.