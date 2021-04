Brexit

Londres tem de empenhar-se ativamente no acordo de Sexta-Feira Santa, juntamente com Dublin e Bruxelas, para resolver as tensões que o Protocolo da Irlanda do Norte está a provocar, defende o ministro dos Assuntos Europeus irlandês.

"O protocolo ajuda-nos a manter a relação norte-sul" na Irlanda, afirma Thomas Byrne em entrevista à Lusa, referindo-se à disposição do Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia (UE) que mantém o território britânico alinhado com as regras do mercado único para evitar uma fronteira física com a vizinha República da Irlanda.

"Mas precisamos que a Grã-Bretanha se empenhe ativamente na manutenção do Acordo de Sexta-feira Santa, connosco e com a União Europeia", frisa o ministro, aludindo ao acordo de paz de 1998 que pôs fim a três décadas de conflito na ilha da Irlanda.