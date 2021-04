Timor-Leste/Cheias

O financiamento da resposta ao impacto das cheias em Timor-Leste pode passar por alterações à proposta de revisão do Orçamento Geral do Estado atualmente no parlamento, ou realocações de algumas dotações, disse hoje o ministro das Finanças.

"Neste momento a proposta de lei já foi apresentada e não pode ser alterada pelo Governo. A apresentação de uma nova proposta iria recomeçar os prazos de apreciação o que iria atrasar a aprovação da lei", explicou Rui Gomes, em declarações à Lusa.

"Estamos a estudar duas soluções: ou os próprios deputados apresentarem propostas de alteração, ou o Governo, dentro das suas competências de execução orçamental, fazer algumas realocações de dotações", explicou.