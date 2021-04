Actualidade

O candidato do principal partido da oposição da Coreia do Sul derrotou o rival do Partido Democrático (DP, no poder) nas eleições autárquicas de Seul, vistas como uma antecipação para as presidenciais de 2022, foi hoje anunciado.

Oh Se-hoon, do Partido Conservador do Poder Popular (PPP), ganhou 57,5% dos votos contra 39% do segundo candidato mais votado, Park Young-sun, do PD, nas eleições realizadas na quarta-feira na capital sul-coreana, de acordo com os dados finais publicados pela Comissão Nacional de Eleições da Coreia do Sul.

Por sua vez, em Busan (costa sudeste), a segunda cidade do país, também realizou eleições autárquicas com um resultado ainda mais doloroso para a formação governamental do Presidente, Moon Jae-in, pois o candidato do PPP, Park Heong-joon, ganhou com 63% dos votos contra os 34% alcançados por Kim Young-choon, do PD.