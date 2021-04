Timor-Leste/Cheias

Quase duas dezenas de campanhas de angariação de fundos estão atualmente a decorrer para reunir apoios para as vítimas das inundações que causaram pelo menos 42 mortos e 36 desaparecidos em Timor-Leste.

As iniciativas, que começaram em vários países e que se destinam a apoiar as vítimas com bens de primeira necessidade ou instituições diretamente afetadas, na área da saúde ou formação, por exemplo, estão a decorrer desde o início da semana.

Muitas das iniciativas - que entre si recolheram já mais de 130 mil dólares de apoios -, estão a ser feitas em plataformas 'online' de recolha de doações, mas outras envolvem instituições diretamente.