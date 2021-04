Actualidade

As Grutas de Mira de Aire, uma das "7 Maravilhas Naturais de Portugal", reabriram ao público na terça-feira, após o "pior ano de sempre" na sequência da pandemia de covid-19, disse à agência Lusa o administrador.

"O pior ano de sempre foi 2020, com 59.077 visitantes", afirmou Carlos Alberto, justificando com a pandemia, que determinou o encerramento do complexo no concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria, entre 15 de março a 31 de julho.

Excetuando 2020, "o ano mais fraco foi o de 2012, com 72.020 visitantes", quando o país vivia sob a alçada da 'troika'.