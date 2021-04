Actualidade

Os israelitas cumpriram hoje dois minutos de silêncio enquanto soaram sirenes em todo o país em memória pelas seis milhões de vítimas do Holocausto durante a II Guerra Mundial.

Os transportes públicos e os automóveis particulares pararam nas ruas e nas autoestradas e as pessoas que se encontravam nas ruas ficaram paradas rendendo homenagem às vítimas do regime nazi.

Trata-se de um dos dias mais importantes do calendário de Israel assinalado no dia da revolta do Gueto de Varsóvia, a 08 de abril de 1943, uma das ações mais significativas da resistência judaica contra a Alemanha nazi durante a II Guerra Mundial (1939-1945).