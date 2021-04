Actualidade

O Porto Comprehensive Cancer Center (P.CCC) vai implementar um projeto de investigação que, com uma dotação de 17,6 milhões de euros, visa encurtar o ciclo de descoberta científica do cancro e "aproximar a investigação científica dos doentes oncológicos".

"Se tivesse de resumir o projeto numa frase, diria que é aproximar a investigação científica dos doentes oncológicos", afirmou hoje, em declarações à Lusa, Rui Henrique, presidente do Instituto Português de Oncologia do Porto (IPO Porto) e coordenador do P.CCC, consórcio entre a unidade hospitalar e o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto (i3S).

O P.CCC viu aprovado pelo programa regional Norte 2020 um financiamento de 14,9 milhões de euros para implementar, até 2023, o projeto TeamUp4Cancer na região Norte, cujo investimento total ascende aos 17,6 milhões de euros.