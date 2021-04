Covid-19

A edição de 2021 do Festival Pan-africano do Cinema e da Televisão de Ouagadougou (Fespaco), principal festival africano de cinema, inicialmente previsto de 27 de fevereiro a 06 de março, decorrerá entre 16 e 23 de outubro.

De acordo com um anúncio feito pelo porta-voz do Governo do Burkina Faso, Ousseni Tamboura, no final do Conselho de Ministros do país, foi decidido "que a 27.ª edição" do Fespaco "será realizada de 16 a 23 de outubro, em Ouagadougou".

O festival ganha assim uma nova data oficial, depois de, em janeiro, o executivo ter anunciado o adiamento do Fespaco 'sine die' devido à covid-19.