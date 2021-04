Covid-19

Os cabo-verdianos vão ter mais uma hora para votar nas legislativas de 18 de abril, face às eleições de 2016, com a abertura das mesas antecipada para as 07:00 locais, como prevenção da pandemia.

A medida consta de uma deliberação aprovada no final de março em plenário da Comissão Nacional de Eleições (CNE), consultada hoje pela Lusa, que visa "garantir o cumprimento das normas sanitárias vigentes no país" e por outro lado "evitar a aglomeração de pessoas no dia da votação".

A deliberação define que o horário de abertura das assembleias de voto, em todo o território nacional, no dia 18 de abril, será às 07:00 (mais duas horas em Lisboa), e a admissão de eleitores na assembleia de voto faz-se até às 18:00 locais. Trata-se do mesmo período de votação das eleições autárquicas de outubro passado, adotado de forma excecional, iniciando uma hora antes tendo em conta as eleições legislativas de 2016.