Covid-19

As autoridades timorenses registaram nos últimos dois dias 98 novas infeções com o SARS-CoV-2, das quais 31 fora de Díli, com casos ativos agora em vários pontos do país.

Em comunicado, o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) explica que além de 67 casos detetados em Díli na quarta-feira e hoje, foram registados mais cinco em Baucau, segunda cidade do país, e 20 casos em Ermera, a sul da capital.

Registaram-se ainda um caso em Covalima, junto à fronteira, e cinco em Ainaro.